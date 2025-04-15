Камил хәзрәт Сәмигуллин Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе дин әһелләре белән очрашты

14нче апрельдә Нәзарәттә Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе дин әһелләре – Мәскәү шәһәренең Төньяк һәм Көньяк Бутово районнары мөселманнарының «Милость» җирле дини оешмасы җитәкчесе Марат хәзрәт Алимов һәм Мәскәү өлкәсенең Сергиев-Посад шәһәре имам-хатыйбы, Россия мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте президиумы әгъзасы Арслан хәзрәт Садриев белән очрашты.
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