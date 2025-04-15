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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Камил хәзрәт Сәмигуллин Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе дин әһелләре белән очрашты

Камил хәзрәт Сәмигуллин Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе дин әһелләре белән очрашты

14нче апрельдә Нәзарәттә Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе дин әһелләре – Мәскәү шәһәренең Төньяк һәм Көньяк Бутово районнары мөселманнарының «Милость» җирле дини оешмасы җитәкчесе Марат хәзрәт Алимов һәм Мәскәү өлкәсенең Сергиев-Посад шәһәре имам-хатыйбы, Россия мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте президиумы әгъзасы Арслан хәзрәт Садриев белән очрашты.

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