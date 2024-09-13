Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Политика как она есть

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО стало участником боевых действий на Украине. Он объяснил, что США, Германия, Британия и Франция обсуждают возможные удары ВСУ по РФ западным оружием, чтобы «закамуфлировать свое непосредственное участие в военных действиях».