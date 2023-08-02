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Тим, отыграв 7 сетболов в первом круге в Китцбюэле: «Третий раз начинал турнир вечерним матчем, и все три были легендарными»

Он отыграл пять сетболов в первом сете, потом еще два во втором и выиграл 7:6(3), 7:6(6). «Еще один прекрасный вечер в Китцбюэле.

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