Кузбасс — в числе победителей Всероссийского конкурса пенсионеров «Спасибо интернету»

По итогам IХ Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023» Кузбасс вошел в 10-ку лидеров в номинации «Самый активный регион».
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