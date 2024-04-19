Максим Галкин* в состоянии опьянения показал, что случилось с израильской семейной виллой: «Это все последствия…»

В минувшую субботу Алла Борисовна отметила свой юбилей. Примадонне исполнилось 75 лет, но если раньше она собирала толпу гостей и отмечала праздник на широкую ногу, то в этот раз многие коллеги по цеху даже не поздравили звезду.