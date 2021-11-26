Политика как она есть

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Депутат от КПРФ лишён депутатской неприкосновенности за барские замашки

Депутат от КПРФ лишён депутатской неприкосновенности за барские замашки

Здравствуйте, уважаемые друзья! Можно сказать, что на наших глазах сегодня вершится история. Конечно, ранее депутатов гос думы тоже лишали девственности неприкосновенности, но проходило это как-то незаметно и стыдливо.

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