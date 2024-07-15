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Царьград

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Принцессе Кейт "ставят" новый диагноз: Появление Миддлтон на публике взбудоражило поклонников

Принцессе Кейт "ставят" новый диагноз: Появление Миддлтон на публике взбудоражило поклонников

В Сети уверены, что у британской принцессы Кейт Миддлтон – новая болезнь.На днях британская принцесса Кейт Миддлтон впервые после долгого перерыва появилась на публике.

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