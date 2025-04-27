Илон Маск ведет переговоры о привлечении $20 млрд для XAI Holdings

По данным информированных источников, XAI Holdings Илона Маска ведёт переговоры о привлечении примерно $20 млрд инвестиций для своего объединённого проекта искусственного интеллекта и платформы X (ранее Twitter).
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