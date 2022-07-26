Царьград

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"По щщам" Пироговой: Как депутат из Новосибирска оскандалилась на всю Россию

"По щщам" Пироговой: Как депутат из Новосибирска оскандалилась на всю Россию

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию, перебравшись в Грузию. Оскандалившаяся на всю страну политик не собирается сдавать свой мандат, взяв пример с коллеги Сергея Бойко, который уже немало времени проживает за границей.

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