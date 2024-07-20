Блок румынской АЭС автоматически отключился из-за неисправности

Global Look Press/IMAGO/Daniel Scharinger Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился вечером 19 июля из-за неисправности, инцидент не повлиял на ядерную безопасность, сообщает пресс-служба компании Nuclearelectrica.
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