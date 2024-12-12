Кандидат на пост главы ФБР Пател проведет расследование против Зеленского

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый избранным президентом страны Дональдом Трампом, собирается организовать расследование против президента Украины Владимира Зеленского.
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