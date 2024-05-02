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Военные новости ★ спецоперация

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Журналисты Al Jazeera расследуют роль граждан США в военной оккупации Израилем палестинских поселений

Журналисты Al Jazeera расследуют роль граждан США в военной оккупации Израилем палестинских поселений

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, а затем последовавшей за этими событиями военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, значительно усилились притеснения палестинцев и на западном берегу Иордана.

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