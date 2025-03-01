Россинам рассказали, как зарядить смартфон без доступа к розетке

Это можно сделать через ноутбук Эксперт в области технологий компании «Мегафон» Максим Иванов поделился советами о том, как зарядить мобильный телефон без наличия зарядного устройства и розетки, сообщает RT.
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