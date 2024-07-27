Mash: подросток-вундеркинд тайно сбежал из Израиля в Москву и пропал

Пятнадцатилетний подросток-вундеркинд сбежал из Израиля в Москву и здесь пропал. Сейчас он в РФ. На телефонные звонки Ротему Амиту один раз ответил странный мужчина и пожилая женщина, больше не известно ничего, сообщают родственники.
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