Mash: подросток-вундеркинд тайно сбежал из Израиля в Москву и пропал

Пятнадцатилетний подросток-вундеркинд сбежал из Израиля в Москву и здесь пропал. Сейчас он в РФ. На телефонные звонки Ротему Амиту один раз ответил странный мужчина и пожилая женщина, больше не известно ничего, сообщают родственники.