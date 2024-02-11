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Музей в Нью-Йорке закрылся из-за пропалестинской акции

Музей в Нью-Йорке закрылся из-за пропалестинской акции

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Нью-йоркскому музею современного искусства (The Museum of Modern Art) 10 февраля пришлось закрыться раньше времени из-за пяти сотен пропалестинских активистов, пишет Hyperallergic.

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