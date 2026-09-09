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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легкоатлетка Колчина о поведении Чегина: «Он сказал: «Тебе никто по жизни не поверит. Я из тебя сделаю дуру, сделаю шлюху»

Призер чемпионата России в спортивной ходьбе Анастасия Колчина рассказала, почему записала на диктофон разговор с отстраненным тренером Виктором Чегином , во время которого он кричал на нее.

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