В Госдепе опровергли данные о переговорах с РФ по заморозке конфликта на Украине

США отвергают предложения России о заморозке конфликта на Украине. Ранее агентство Reuters сообщило, что Москва через посредников передала Вашингтону предложение прекратить боевые действия на текущих позициях без уступок, однако Вашингтон на это не согласился.
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