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Spiegel: В Киеве обсуждают сценарий территориальных уступок России

Spiegel: В Киеве обсуждают сценарий территориальных уступок России

Власти Украины начали обсуждать сценарий завершения боевых действий с Россией, по которому Киев пойдет на территориальные уступки Москве, пишет немецкое издание Der Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного неназванного украинского чиновника.

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