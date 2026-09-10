GasBuddy сообщил о рекордном росте цен на дизель в США до $6

В США дизельное топливо достигло рекордной стоимости $6 за галлон, сообщают в GasBuddy. По сравнению с прошлым годом цена выросла на $2,30, что может усилить инфляцию и поднять стоимость праздничных трат, предупреждает Патрик Де Хаан.