У Татьяны Голиковой нет хороших новостей по решению одной из главных проблем России

Александр Макеев

Решение проблемы депопуляции Российской Федерации комплексное: 1. Максимальное замещение наёмного рабства по трудовым бессрочным, срочным и разовым трудовым договорам россиян на занятие рутинным нетворческим ручным и простым информационным трудом трудом технических роботов и автоматов. С соответствующим выдворением из России чуждыми российским обычаями и культурой трудовых мигрантов и криминальных диаспор мигрантов. 2. Стимуляция женщин рожать и самой в своей семье воспитывать (не сдавать в дом малютки, в детский дом) 4-5-6 и больше детей. Для этого предусмотреть выплаты на рождение детей по прогрессивной шкале. За первого ребёнка 300 тысяч рублей. За второго - 400 тысяч. За третьего - 1 миллион. За четвёртого - 3 миллиона. За пятого - пять миллионов. За шестого и последующих детей по 10 миллионов рублей. Помимо этого, ежемесячные пособия на детей до возраста 3 года по 30 тысяч рублей. По достижении возраста 18+ лет (до окончания учёбы в техникумах-колледжах, вузах) по 50 тысяч рублей. И дополнительно за каждого ребёнка сверх двух - по 25-30 тысяч рублей. С соответствующей полной компенсацией инфляции. После рождения третьего ребёнка обеспечение семьи благоустроенным жилищем, в расчёте на проживание семьи из 6-7 человек. И расширение жилой площади для более многодетной семьи. 3. Декриминализация России. Вовлечение детей в бесплатные кружки и секции, преимущественно научно-технические. Ну и по отраслям культуры (литература - проза, стихосложение; музыка -исполнение произведений и сочинение музыки; вокал; бальные и национальные танцы, изобразительное искусство...). Бескорыстные занятия физической культурой, а не алчно-корыстным конкурентно-враждебным профессиональным спортом!