Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула

Жители уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили Северное сияние в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" Жители Алтайского края в понедельник ночью, 5 августа, наблюдали необычное северное сияние, сообщает "Инцидент Барнаул" в своем Telegram-канале.