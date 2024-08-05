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Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула

Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула

Жители уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили Северное сияние в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" Жители Алтайского края в понедельник ночью, 5 августа, наблюдали необычное северное сияние, сообщает "Инцидент Барнаул" в своем Telegram-канале.

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