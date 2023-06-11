На выборах в Черногории к полудню проголосовало менее четверти избирателей

22% избирателей Черногории (порядка 119500 человек) проголосовало к 12:00 по местному времени (13:00 мск) на досрочных выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента), сообщает 11 июня пресс-служба проевропейского Центра демократического перехода (CDT).
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