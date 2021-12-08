В Самарской области могут изменить систему COVID-пропусков

Введение коронавирусных ограничений впишут в действующее законодательство РФ. Сейчас в регионах проходит обсуждение федеральной инициативы о требовании QR-кодов о вакцинации от COVID или перенесенном заболевании для посещения общественных мест.
Введение коронавирусных ограничений впишут в действующее законодательство РФ. Сейчас в регионах проходит обсуждение федеральной инициативы о требовании QR-кодов о вакцинации от COVID или перенесенном заболевании для посещения общественных мест.
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