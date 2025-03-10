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Овечкин заявил о желании вернуться в «Динамо» в 2026 году

Овечкин заявил о желании вернуться в «Динамо» в 2026 году

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не собирается продлевать контракт с клубом по окончании следующего сезона.

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