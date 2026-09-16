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Нижегородская правда

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Руководителей нижегородских компаний приглашают на встречу в Нижнем Новгороде

Руководителей нижегородских компаний приглашают на встречу в Нижнем Новгороде

Региональные владельцы бизнеса и руководители высшего звена могут принять участие во встрече «Лидеры производительности: инструменты и практики», которая состоится 24 сентября на площадке «Промис Холл» в Нижнем Новгороде.

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