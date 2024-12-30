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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Минобороны РФ прошла новая волна обысков

Следователи провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны РФ и в местах жительства должностных лиц управления по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

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