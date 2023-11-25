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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Толпеко: «Овечкин работает в интересах «Вашингтона» – это командный вид спорта, а не теннис. Главный критерий – победы, статистика отходит на второй план»

«Сейчас многое пишут об игре Александра Овечкина, высказываясь в одном и том же негативном ключе, что он только лишь ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

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