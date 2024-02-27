За восемь выстрелов в упор 2,6 года отсидит житель Новосибирска

ЧП произошло в августе-2023 на улице Нарымской в Железнодорожном районе Новосибирска. 24-летний житель областного центра Данил Никитин достал из сумки травматический пистолет и восемь раз выстрелил в голову и грудь незнакомца.
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