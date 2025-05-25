Внимание! Спортсменам в пулах тестирования: информация об изменении доступа к профилям в системе АДАМС

Важная информация об изменении доступа к профилям в системе АДАМС! В рамках повышения уровня безопасности и упрощения доступа к профилям в системе АДАМС, ВАДА обновляет параметры двухфакторной аутентификации (2FA) для системы единого входа (SSO).
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