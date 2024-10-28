Вышел геймплей нового шутер-хоррора на Unreal Engine 5, с помощью которого автор хо...

Вышел геймплей нового шутер-хоррора на Unreal Engine 5, с помощью которого автор хочет «выразить свою любовь к жанру»Независимый разработчик с ником MadCraft показал новый геймплей своего собственного шутера от первого лица с элементами хоррора под названием Painted In Blood, над которым он сейчас работает.