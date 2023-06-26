В Гордеевском районе 21-летний водитель ВАЗ насмерть сбил человека и скрылся

По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗ 21070 ехал в сторону Гордеевки и сбил находящегося на проезжей части (предположительного в сидячем положении) 29-летнего пешехода, после чего оставил место ДТП (в последствии был установлен), - .