Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину

ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести в республику войска, заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV.