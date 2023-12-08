Петербургский порт открывает новую морскую линию со странами Юго-Восточной Азии

Суда будут заходить на терминал каждые 10-14 суток. ООО «Терминал Морской Рыбный Порт» (ТМРП) открывает новую регулярную морскую контейнерную линию, которая соединит Юго-Восточную Азию с Большим морским портом Санкт-Петербурга (БМПСПб).
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