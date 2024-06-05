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Бизнес журнал. Центр

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Ущерб от заморозков в Липецкой области оценили в 3 млрд рублей

Ущерб от заморозков в Липецкой области оценили в 3 млрд рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во встрече президента с членами кабмина, на которой в числе прочих вопросов обсуждался ход посевной кампании и вопросы, связанные с гибелью урожая в некоторых регионах, включая Липецкую область.

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