Ущерб от заморозков в Липецкой области оценили в 3 млрд рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во встрече президента с членами кабмина, на которой в числе прочих вопросов обсуждался ход посевной кампании и вопросы, связанные с гибелью урожая в некоторых регионах, включая Липецкую область.
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