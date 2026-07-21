Педагог Шатравкина: учёба ради оценки ухудшает усвоение знаний

Кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина рассказала, что зубрёжка перед сессией создаёт лишь временную активность памяти, но не формирует связей, необходимых для долговременного хранения информации.
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