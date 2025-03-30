В РФ рухнули продажи смартфонов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За период I квартала 2025 года продажи смартфонов упали более чем на 20%. Для российских продавцов гаджетов это стали чуть ли не худшие три месяца в истории, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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