В РФ рухнули продажи смартфонов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За период I квартала 2025 года продажи смартфонов упали более чем на 20%. Для российских продавцов гаджетов это стали чуть ли не худшие три месяца в истории, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.