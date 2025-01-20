16 человек, которые сумели достойно ответить тем, кто ведет себя нагло и бесцеремонно

Люди в жизни встречаются разные, и не всегда «белые и пушистые». Столкновения с ними бывают не из приятных: они пытаются воспользоваться нашей растерянностью и незнанием своих прав, самоутвердиться за наш счет или просто дать выход негативным эмоциям.