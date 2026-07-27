Страна и люди
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Страна и люди

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В Израиле узнали о готовности Нетаньяху «встать на задние лапы» из-за США

В Израиле узнали о готовности Нетаньяху «встать на задние лапы» из-за США

13-й канал: Нетаньяху готов «встать на задние лапы» из-за требований США Израильский кабинет одновременно одобрил принципиальный допуск в сектор Газа международных сил, предложенных Трампом, но заявил, что ЦАХАЛ не покинет занимаемые позиции до полного разоружения ХАМАСБиньямин Нетаньяху (Фото: Joe Raedle / Getty Images) Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил кабмину, что США требуют вывести ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана.

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