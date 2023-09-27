Грузовику и кроссоверу оказалось мало место на дороге под Уссурийском

На дороге Хабаровск — Владивосток — Баневурово не смогли разъехаться грузовик и кроссовер. Грузовик оказался более стойким и остался на проезжей части, Toyota Harrier пришлось вытаскивать с придорожной канавы, сообщает ИА UssurMedia Авария произошла в понедельник, 25 сентября, в 17.
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