Подруга попавшей в реанимацию Федосеевой-Шукшиной попросила молиться за неё

Актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сейчас она в реанимации.Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник и поместили в реанимацию из-за проблем с сердцем.