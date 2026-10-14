Подруга попавшей в реанимацию Федосеевой-Шукшиной попросила молиться за неё

Актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сейчас она в реанимации.Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник и поместили в реанимацию из-за проблем с сердцем.
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