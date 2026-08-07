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«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом партнерстве. Создадут единую систему подготовки футболистов

«Рубин» и «Нефтехимик» начали стратегическое сотрудничество, направленное на создание единой футбольной вертикали в Татарстане.

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