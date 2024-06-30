Краснодарский край выдаст 49,7 млн рублей кинокомпаниям за съемки на Кубани

Краснодарский край продолжает поддерживать развитие киноиндустрии на своей территории. В 2024 году семь кинокомпаний из 14 заявившихся получили возмещение затрат на производство своих проектов в размере 49,7 миллиона рублей.
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