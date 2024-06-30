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Краснодарский край выдаст 49,7 млн рублей кинокомпаниям за съемки на Кубани

Краснодарский край выдаст 49,7 млн рублей кинокомпаниям за съемки на Кубани

Краснодарский край продолжает поддерживать развитие киноиндустрии на своей территории. В 2024 году семь кинокомпаний из 14 заявившихся получили возмещение затрат на производство своих проектов в размере 49,7 миллиона рублей.

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