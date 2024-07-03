6 важных книг о здоровом родительстве

В эфире — внеклассное родительское чтение. Делимся книгами, которые будут полезны мамам и папам. Книги — бесценные источники знаний и советов, которые, в том числе помогают выстраивать гармоничные отношения внутри семьи, разрешать возникающие конфликты, поддерживать искренние и честные отношения на протяжении долгих лет, а также дают рекомендации по воспитанию детей и эффективной коммуникации с ними.