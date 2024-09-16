Сильнейшая магнитная буря осени: как пережить апокалипсис 17 сентября Ольга Вайленко17 сентября Земля окажется в эпицентре мощной магнитной бури, самой сильной в этом месяце, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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