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FiNE NEWS

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Иван Ургант поднял свой ценник в два раза

Все знают, что два предновогодних месяца кормят многих артистов чуть не следующие полгода. Кажется, Иван Ургант в ближайшее время сможет поправить свое пошатнувшееся в последнее время финансовое положение.

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