100 лет назад, 31 января 1924 года, была принята первая Конституция СССР. Основной закон Союза Советских Социалистических Республик (учрежденного 30 декабря 1922 года) обладал высшей юридической силой.
100 лет первой Конституции СССР
Комментарии
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Виктор Илюшин
Сталинская, 1936 года, Конституция до сих пор считается самой лучшей, справедливой в мире.
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1 д.
Жанна Чешева
Но без Ленинской и Сталинской бы не было. Большевики (настоящие!) действовали очень научно, а потому по реалиям и конституцию меняли, а уже начиная с хруща никакой политической науки не знали и не пытались усвоить, знали только цитаточки, т.е. были обычными начётниками, а потому дальше и получилось всё так, как получилось(((
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18 час.
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