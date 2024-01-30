100 лет первой Конституции СССР

Жанна Чешева

Но без Ленинской и Сталинской бы не было. Большевики (настоящие!) действовали очень научно, а потому по реалиям и конституцию меняли, а уже начиная с хруща никакой политической науки не знали и не пытались усвоить, знали только цитаточки, т.е. были обычными начётниками, а потому дальше и получилось всё так, как получилось(((