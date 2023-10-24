McLaren Elva получил уникальную отделку

Единственный в своем роде McLaren Elva получил оформление на заказ от французского художника. Спайдер McLaren Elva снят с производства, но это не значит, что британский производитель суперкаров по-прежнему не может его продемонстрировать.
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