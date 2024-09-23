Простые удовольствия дарят нам радость и чувство удовлетворения, однако существует мнение, что для максимальной концентрации и повышения уровня жизни нам следует практиковать дофаминовое голодание.

«Дофаминовое голодание» — новый термин в современной психологии, означающий простое упражнение. Американский психолог Кэмерон Сеппа (Калифорнийский университет) одним из первых рассказал о сериалах, онлайн-играх, времени, проведенном за гаджетами, вечеринках, покупке одежды и вкусной еды, онлайн-шопинге, фастфуде, походах в рестораны и употреблении алкоголя и другие вещества, стимуляция, порнография — все это наркотики, вызывающие дофаминовую зависимость.
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