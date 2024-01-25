В Белоруссии 20 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти

В Белоруссии начали заочное производство в отношении 20 так называемых аналитиков экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, их обвиняют в экстремизме и заговоре с целью захвата государственной власти.
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