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Петербургский дневник

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Молодой человек лишился жизни из-за жесткого диска: раскрыто преступление 1998 года

Молодой человек лишился жизни из-за жесткого диска: раскрыто преступление 1998 года

В настоящее время обвиняемый в убийстве отбывает наказание в исправительной колонии за разбой Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение против 48-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

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