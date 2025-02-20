Молодой человек лишился жизни из-за жесткого диска: раскрыто преступление 1998 года

В настоящее время обвиняемый в убийстве отбывает наказание в исправительной колонии за разбой Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение против 48-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.